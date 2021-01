"Conte? Mai nessuno nella storia...". Prima lo vota poi lo affonda: un clamoroso Monti dalla Gruber | Video (Di sabato 23 gennaio 2021) "L'alta popolarità di Giuseppe Conte? Ha un senso ordinato e pacato in un Paese in cui prevalgono i giullari". Mario Monti interrompe la discussione a Otto e mezzo, su La7, e incalzato da Lilli Gruber dice la sua sul perché il premier vada comunque forte nei sondaggi: "Mai nella storia nessuno si è trovato a gestire un fondo europeo di tali dimensioni". Insomma, dipende tutto dai soldi. "È la condizione ideale, esattamente l'opposto di quello che ho dovuto passare io". "Ma non sarà anche un po' merito di Conte l'aver convinto i leader europei un po' più riottosi?", domanda la Gruber. "L'Italia ha contribuito alla svolta nelle politiche europee, ma il merito è soprattutto di Merkel e Von der Leyen", lo ridimensiona il professore. E quanto al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) "L'alta popolarità di Giuseppe? Ha un senso ordinato e pacato in un Paese in cui prevalgono i giullari". Mariointerrompe la discussione a Otto e mezzo, su La7, e incalzato da Lillidice la sua sul perché il premier vada comunque forte nei sondaggi: "Maisi è trovato a gestire un fondo europeo di tali dimensioni". Insomma, dipende tutto dai soldi. "È la condizione ideale, esattamente l'opposto di quello che ho dovuto passare io". "Ma non sarà anche un po' merito dil'aver convinto i leader europei un po' più riottosi?", domanda la. "L'Italia ha contribuito alla svolta nelle politiche europee, ma il merito è soprattutto di Merkel e Von der Leyen", lo ridimensiona il professore. E quanto al ...

