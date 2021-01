Confesercenti: parrucchieri e barbieri registrano pesanti cali fatturato, ridotto del 45% (Di sabato 23 gennaio 2021) parrucchieri e barbieri stanno registrando pesanti cali di fatturato: molti hanno subito riduzioni che si aggirano intorno al 45% e in centinaia rischiano di dover cessare l’attività Leggi su firenzepost (Di sabato 23 gennaio 2021)stanno registrandodi: molti hanno subito riduzioni che si aggirano intorno al 45% e in centinaia rischiano di dover cessare l’attività

Parrucchieri e barbieri stanno registrando pesanti cali di fatturato: molti hanno subito riduzioni che si aggirano intorno al 45% e in centinaia rischiano di dover cessare l’attività ...

Il Covid non blocca solo i ristoranti ... Anche i parrucchieri sono al collasso

Non solo bar e ristoranti o palestre sono in crisi, anche il settore benessere ed estetica è al collasso per effetto del Covid e delle misure per frenare il contagio. «Pur essendo rimasti aperti in qu ...

Non solo bar e ristoranti o palestre sono in crisi, anche il settore benessere ed estetica è al collasso per effetto del Covid e delle misure per frenare il contagio. «Pur essendo rimasti aperti in qu ...