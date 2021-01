Conferenza stampa Pirlo: «Chiesa e Demiral recuperati. C’è euforia» (Di sabato 23 gennaio 2021) Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia di Juventus-Bologna Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Bologna. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 SUPERCOPPA – «Ha lasciato grande euforia ed entusiasmo. In questi giorni nonostante la stanchezza siamo riusciti a recuperare ed allenarci con grande voglia. L’obiettivo futuro si chiama Bologna, siamo pronti per la partita di domani». INFORTUNATI – «Chiellini si era fermato già nel riscaldamento col Napoli per un dolorino alla schiena ma poi ha stretto i denti ed è riuscito a giocare 90 minuti. Viene da un lungo periodo di inattività, fare partite ravvicinate non è semplice ma sta bene. Gli altri infortunati sono quasi tutti recuperati: ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Andreaha parlato alla vigilia di Juventus-Bologna Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato inalla vigilia della partita contro il Bologna. LEGGI LAINTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 SUPERCOPPA – «Ha lasciato grandeed entusiasmo. In questi giorni nonostante la stanchezza siamo riusciti a recuperare ed allenarci con grande voglia. L’obiettivo futuro si chiama Bologna, siamo pronti per la partita di domani». INFORTUNATI – «Chiellini si era fermato già nel riscaldamento col Napoli per un dolorino alla schiena ma poi ha stretto i denti ed è riuscito a giocare 90 minuti. Viene da un lungo periodo di inattività, fare partite ravvicinate non è semplice ma sta bene. Gli altri infortunati sono quasi tutti: ...

