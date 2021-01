Conferenza stampa Mihajlovic: «Pirlo conosce tutti i nostri segreti» (Di sabato 23 gennaio 2021) Sinisa Mihajlovic ha parlato alla vigilia di Juventus-Bologna Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match dell’Allianz Stadium contro la Juventus. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24 Pirlo – «Sono contento per lui ma ora lui sa tutti i nostri segreti perché gli ho fatto lezione. Dovremo cambiare in fase di possesso e non possesso. Io quando parlo dico tutto, non nascondo nulla. Lui dopo mi ha mandato il messaggio dicendomi che è stata una bellissima lezione. Sa tutti i nostri segreti, dovrò cambiare qualcosa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Sinisaha parlato alla vigilia di Juventus-Bologna Sinisa, allenatore del Bologna, ha parlato inalla vigilia del match dell’Allianz Stadium contro la Juventus. LEGGI LAINTEGRALE SU JUVENTUS NEWS 24– «Sono contento per lui ma ora lui saperché gli ho fatto lezione. Dovremo cambiare in fase di possesso e non possesso. Io quando parlo dico tutto, non nascondo nulla. Lui dopo mi ha mandato il messaggio dicendomi che è stata una bellissima lezione. Sa, dovrò cambiare qualcosa». Leggi su Calcionews24.com

Juventus-Bologna, la conferenza di Mihajlovic

Mihajlovic sulla sfida con la Juve "La Juve ha tutto, è un modello da seguire: giocare e allenare la Juve è un onore, non si discute, ed è anche per questo che se vinci contro

Mihajlovic sulla sfida con la Juve "La Juve ha tutto, è un modello da seguire: giocare e allenare la Juve è un onore, non si discute, ed è anche per questo che se vinci contro