«Condizioni vergognose per 38 ore di lavoro e la rinuncia ad altri incarichi»

(Di domenica 24 gennaio 2021) Tremila medici e 12mila infermieri per la campagna vaccinale di massa, il reclutamento attraverso cinque agenzie interinali: così ha deciso la struttura commissariale retta da Domenico Arcuri. Meno di 4mila infermieri hanno inviato la domanda completa al 6 gennaio. Il compenso previsto per loro è di circa la metà di quello riservato ai medici: 3.077 euro lordi contro 6.538 euro lordi, così è scritto nel bando. Come si traduce sul piano pratico lo spiega una delle candidate, 50 anni, libera … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Il Manifesto

