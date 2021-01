Como, bimba di 18 mesi morta schiacciata da una stufa: arrestato il patrigno (Di sabato 23 gennaio 2021) A 10 giorni dalla tragica morte di una bambina di 18 mesi, deceduta a seguito dal trauma cranico riportato dopo che una stufetta elettrica le è caduta addosso, i carabinieri della Tenenza di Mariano Comense hanno arrestato il patrigno della piccola, il compagno della madre. L’uomo, un 25enne, è stato accusato di maltrattamenti e violenza sessuale. bimba di 18 mesi morta in casa I drammatici fatti risalgono allo scorso 11 gennaio, quando la piccola Sharon di soli 18 mesi veniva trasportata d’urgenza in ospedale. Ad una prima analisi, il trauma riportato dalla bambina era stato categorizzato come una tragico incidente domestico nella sua casa di Cabiate, nel comasco, la piccola si trovava in casa con il patrigno e, giocando, è stata colpita da una ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 23 gennaio 2021) A 10 giorni dalla tragica morte di una bambina di 18, deceduta a seguito dal trauma cranico riportato dopo che una stufetta elettrica le è caduta addosso, i carabinieri della Tenenza di Mariano Comense hannoildella piccola, il compagno della madre. L’uomo, un 25enne, è stato accusato di maltrattamenti e violenza sessuale.di 18in casa I drammatici fatti risalgono allo scorso 11 gennaio, quando la piccola Sharon di soli 18veniva trasportata d’urgenza in ospedale. Ad una prima analisi, il trauma riportato dalla bambina era stato categorizzato come una tragico incidente domestico nella sua casa di Cabiate, nel comasco, la piccola si trovava in casa con ile, giocando, è stata colpita da una ...

