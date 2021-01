Come mantenere una pelle perfetta: tutti i benefici dell’aloe (Di sabato 23 gennaio 2021) Tra le ossessioni più diffuse e ricorrenti c’è senza dubbio quella del mantenimento di una pelle perfetta, giovane, luminosa e sana: esiste un prodotto naturale che lo consente, l’aloe. Foglie di aloe vendute in Africa (fonte immagine: Getty Images)La pianta africana dell’aloe è anticamente conosciuta per i grandi benefici lenitivi e curativi: adatta a correggere le imperfezioni della pelle e a mantenerne le migliori qualità. LEGGI ANCHE: Cura del corpo: quali sono gli alimenti che fanno bene alla pelle Come utilizzare l’aloe per ottenere una pelle perfetta Prendersi cura delle propria salute significa anche curare brutte ustioni e bruciature e l’aloe è un prodotto naturale che ritroviamo in moltissimi prodotti per ... Leggi su altranotizia (Di sabato 23 gennaio 2021) Tra le ossessioni più diffuse e ricorrenti c’è senza dubbio quella del mantenimento di una, giovane, luminosa e sana: esiste un prodotto naturale che lo consente, l’aloe. Foglie di aloe vendute in Africa (fonte immagine: Getty Images)La pianta africanaè anticamente conosciuta per i grandilenitivi e curativi: adatta a correggere le imperfezioni dellae a mantenerne le migliori qualità. LEGGI ANCHE: Cura del corpo: quali sono gli alimenti che fanno bene allautilizzare l’aloe per ottenere unaPrendersi cura delle propria salute significa anche curare brutte ustioni e bruciature e l’aloe è un prodotto naturale che ritroviamo in moltissimi prodotti per ...

