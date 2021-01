Come investire socialmente e responsabilmente in Italia (Di sabato 23 gennaio 2021) Prima la sostenibilità veniva vista Come penalizzante per quanto riguarda gli investimenti e quindi non era considerata un valore, oggi invece grazie alla valutazione dell’impatto ambientale e sociale lo sta diventando. La sostenibilità si è trasformata in un parametro che permette di orientare con successo una strategia di medio-lungo termine. Cosa sono gli investimenti sostenibili e responsabili Gli investimenti sostenibili e responsabili si riferiscono ad acquisti che hanno Come obiettivo l’ottenimento di profitti, tenendo conto degli elementi di natura ambientale e sociale. Sono contraddistinti da una scelta intenzionale nell’investire in attività attente a queste questioni. Scegliere gli investimenti sostenibili significa trovare nuovi modi di fare business e puntare al futuro e, quando le società muteranno per risolvere i ... Leggi su quifinanza (Di sabato 23 gennaio 2021) Prima la sostenibilità veniva vistapenalizzante per quanto riguarda gli investimenti e quindi non era considerata un valore, oggi invece grazie alla valutazione dell’impatto ambientale e sociale lo sta diventando. La sostenibilità si è trasformata in un parametro che permette di orientare con successo una strategia di medio-lungo termine. Cosa sono gli investimenti sostenibili e responsabili Gli investimenti sostenibili e responsabili si riferiscono ad acquisti che hannoobiettivo l’ottenimento di profitti, tenendo conto degli elementi di natura ambientale e sociale. Sono contraddistinti da una scelta intenzionale nell’in attività attente a queste questioni. Scegliere gli investimenti sostenibili significa trovare nuovi modi di fare business e puntare al futuro e, quando le società muteranno per risolvere i ...

CatalfoNunzia : Oggi è iniziato il confronto con le parti sociali sul #RecoveryPlan. Mai come ora occorre unire le forze per riprog… - lapennanicola65 : RT @CatalfoNunzia: Oggi è iniziato il confronto con le parti sociali sul #RecoveryPlan. Mai come ora occorre unire le forze per riprogettar… - doveinvestire1 : Non hai bisogno di leggere grafici, conoscere i #mercati #azionari o essere una analista finanziario per #investire… - Cinzialeggio : RT @CatalfoNunzia: Oggi è iniziato il confronto con le parti sociali sul #RecoveryPlan. Mai come ora occorre unire le forze per riprogettar… - klaudioz83 : @CatalfoNunzia Oggi è iniziato il confronto con le parti sociali sulla #cannabis #megliolegale. Mai come ora occorr… -

Ultime Notizie dalla rete : Come investire Come investire nei titoli azionari legati alla blockchain Il Sole 24 ORE Torino, ragazza di Busano investita sulle strisce: è grave al Cto. Caccia al pirata della strada

Gli amici hanno dato vita a un vero e proprio tam tam sui social network per cercarla. Chi ha informazioni può contattare la muncipale di Torino ...

Piano Ue, Profumo: «Si deve investire al Sud nell'interesse dell'Italia»

L'Italia è in ritardo sul percorso preliminare che precede la presentazione del Pnrr entro fine aprile, in base all'agenda fissata dall'Europa, osserva non senza ...

Gli amici hanno dato vita a un vero e proprio tam tam sui social network per cercarla. Chi ha informazioni può contattare la muncipale di Torino ...L'Italia è in ritardo sul percorso preliminare che precede la presentazione del Pnrr entro fine aprile, in base all'agenda fissata dall'Europa, osserva non senza ...