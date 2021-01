Claudia Lepore uccisa e chiusa in un frigorifero (Di sabato 23 gennaio 2021) Una cinquantanovenne modenese, Claudia Lepore, è stata uccisa a Santo Domingo, dove abitava da un decennio, per ragioni che rimangono ancora misteriose. Claudia Lepore, cinquantanovenne originaria di Carpi – in provincia di Modena – viveva a Santo Domingo ormai da una decina di anni. E nel Paese caraibico la donna ha trovato la morte: il L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 23 gennaio 2021) Una cinquantanovenne modenese,, è stataa Santo Domingo, dove abitava da un decennio, per ragioni che rimangono ancora misteriose., cinquantanovenne originaria di Carpi – in provincia di Modena – viveva a Santo Domingo ormai da una decina di anni. E nel Paese caraibico la donna ha trovato la morte: il L'articolo proviene da Leggilo.org.

