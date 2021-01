Classifica Serie A aggiornata dopo Fiorentina-Crotone (19^ giornata) (Di sabato 23 gennaio 2021) Classifica Serie A ULTIME NEWS - La Classifica aggiornata della Serie A dopo Fiorentina-Crotone, anticipo del sabato sera, della 19^ giornata di campionato Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 23 gennaio 2021)A ULTIME NEWS - Ladella, anticipo del sabato sera, della 19^di campionato Pianeta Milan.

La Fiorentina batte 2-1 il Crotone: tre punti importanti per risalire in classifica. Dopo il tremendo 0-6 in casa del Napoli, la Fiorentina si riscatta e batte il Crotone per 2-1 nell'ultima giornata ...

Fiorentina-Crotone 2-1, Bonaventura e Vlahovic scacciano i fantasmi

La Fiorentina reagisce alle sei sberle di Napoli e conquista tre punti importanti per allontanare la zona retrocessione. Nello scontro salvezza con il fanalino di coda Crotone, gli uomini di Prandelli ...

La Fiorentina batte 2-1 il Crotone: tre punti importanti per risalire in classifica. Dopo il tremendo 0-6 in casa del Napoli, la Fiorentina si riscatta e batte il Crotone per 2-1 nell'ultima giornata ...