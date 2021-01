Civico22 inaugura la Scuola di formazione politica per le prossime amministrative

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNasce ladidestinata a tutti i candidati che già sono con, e a quelli che sceglieranno di unirsi a noi. La presentazione oggi, 23 gennaio 2021, dalle ore 17.00 alle ore 17.30, in diretta dalla pagina Facebook diTrenta minuti per annunciare che dal 24 gennaio, fino alle elezioni, autorevoli e prestigiosi docenti di tutt’Italia terranno lezioni, per il momento online e per un totale di oltre 70 ore formative. Laavrà come riferimenti culturali l’Economia civile, l’Ecologia integrale, i Movimenti di progettazione partecipata delle Città della transizione. Tre le principali aree che saranno approfondite: Cultura: principi dell’economia civile, il contesto ...