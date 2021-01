Cillian Murphy diventerà il nuovo James Bond? Ecco la scommessa Coral (Di sabato 23 gennaio 2021) Secondo la nota agenzia di scommesse Coral, dopo l'annuncio del film che chiuderà definitivamente la saga di Peaky Blinders e l'arrivo della sesta stagione conclusiva, ci potrebbe essere la possibilità di vedere il protagonista della serie originale Cillian Murphy come il prossimo James Bond, sostituendo il precedente Daniel Craig. Cillian Murphy potrebbe diventare il nuovo 007? «Il tempo di Cillian Murphy nei panni di Tommy Shelby sta volgendo al termine, con l'attesissima sesta stagione di Peaky Blinders che si appresta ad essere l'ultima. Con il celebre ruolo di Bond in via di chiusura dopo l'ultimo film di Daniel Craig, crescono le probabilità di vedere Murphy come ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 23 gennaio 2021) Secondo la nota agenzia di scommesse, dopo l'annuncio del film che chiuderà definitivamente la saga di Peaky Blinders e l'arrivo della sesta stagione conclusiva, ci potrebbe essere la possibilità di vedere il protagonista della serie originalecome il prossimo, sostituendo il precedente Daniel Craig.potrebbe diventare il007? «Il tempo dinei panni di Tommy Shelby sta volgendo al termine, con l'attesissima sesta stagione di Peaky Blinders che si appresta ad essere l'ultima. Con il celebre ruolo diin via di chiusura dopo l'ultimo film di Daniel Craig, crescono le probabilità di vederecome ...

letterstohaz : AO Quando facevo i tweet su Harry e Cillian Murphy perché erano nello stesso film nessuno se li cagava, adesso lo… - Nerdmovieprod : 007: Cillian Murphy si aggiunge ai favoriti per il prossimo James Bond #007 #CillianMurphy #TomHardy - valentinaprandi : RT @PensoAnche: #Dunkirk ed #HarryStyles in tendenza e allora è doveroso ricordare la magnificenza di Harry Styles e Cillian Murphy nello s… - PensoAnche : #Dunkirk ed #HarryStyles in tendenza e allora è doveroso ricordare la magnificenza di Harry Styles e Cillian Murphy… - __nems : BUONGIORNO SOLO A CILLIAN MURPHY -