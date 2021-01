Ci vestiremo alla «Bridgerton»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 23 gennaio 2021) Lo scorso 25 dicembre facevamo la conoscenza di una raggiante Daphne Bridgerton, nata dalla penna della scrittrice Julia Quinn nel 2000 e ora portata sul piccolo schermo grazie alla serie tv Bridgerton, firmata Shonda Rhimes per Netflix. Ambientata all’epoca della Reggenza inglese, non è la solita storia tutta matrimoni, balli e ripensamenti sentimentali in stile janeaustiano. In Bridgerton rivive da protagonista assoluto il pettegolezzo, quello fatto bene, alla Gossip Girl per intenderci, grazie alle cronache, decisamente scandalistiche per quei tempi, scritte dalla misteriosa Lady Whistledown, affascinata dalla battaglia di astuzia e sentimenti tra Daphne e il bel duca di Hastings. Il colosso dello streaming, visto lo strepitoso successo della serie, ha appena confermato la seconda stagione, che verrà girata in primavera.