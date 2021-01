“Ci sarà lei!”. Il grande colpo di Amadeus. Tra le polemiche spunta anche il suo nome: chi salirà sul palco del festival (Di sabato 23 gennaio 2021) Amadeus, l’annuncio arriva oggi. Novità per il festival di Sanremo. Il palcoscenico dell’Ariston inizia a tingersi di grandi sorprese. Il conduttore ha confermato il nome della donna che lo affiancherà nelle vesti di co-conduttrice. È stata la protagonista indiscussa de “L’isola delle rose” in onda su Netflix così come della serie Sky nonchè Premio Oscar della regia di Susanne Bier con Hugh Grant e Nicole Kidman, “The Undoing”. Ecco di chi si tratta. I preparativi del festival di Sanremo sono accompagnati dalle prime polemiche ma l’attenzione di mantiene in piedi. Ad annunciare la presenza femminile che affiancherà il conduttore e direttore artistico della manifestazione musicale, Amadeus in persona, durante un’intervista rilasciata di ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 23 gennaio 2021), l’annuncio arriva oggi. Novità per ildi Sanremo. Ilscenico dell’Ariston inizia a tingersi di grandi sorprese. Il conduttore ha confermato ildella donna che lo affirà nelle vesti di co-conduttrice. È stata la protagonista indiscussa de “L’isola delle rose” in onda su Netflix così come della serie Sky nonchè Premio Oscar della regia di Susanne Bier con Hugh Grant e Nicole Kidman, “The Undoing”. Ecco di chi si tratta. I preparativi deldi Sanremo sono accompagnati dalle primema l’attenzione di mantiene in piedi. Ad annunciare la presenza femminile che affirà il conduttore e direttore artistico della manifestazione musicale,in persona, durante un’intervista rilasciata di ...

franper81 : @Violettavilla3 @CatiaMamone Se sei una regione che riceve un decimo rispetto a quelle che ricevono le altre e comp… - mcdannolove : RT @DreamMarika: @mcdannolove Nel loro dialogo Bea non finge dicendole che nn incorreranno in problemi, ma la sostiene, xké un figlio, una… - OnceUponATeddy : @goldensIumbers_ @Pilloz30 @kscarlett22_ @xonmyownn Anche secondo me, magari ci sarà qualcosa però poi lei si accor… - Flxuke : anche perché non ha detto niente di male su di lei, eppure quel blonde l'ha fatta sbroccare. ma sarà anche che un?… - suuunliam : @eibitches @unjversalee @mikixvii posso sara? dai lei mi fa vedere il suo -

Ultime Notizie dalla rete : sarà lei Accordo Brexit, parla Ian Rankin: “L’intesa di Johnson forse non basterà a fermare l’indipendenza della Sc... La Repubblica