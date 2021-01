Chi sono e cosa vogliono i QAnon italiani? (Di sabato 23 gennaio 2021) Gli effetti del complottismo sono molto concreti: un video che sta girando in queste ore mostra una donna piangere disperata e chiedere aiuto a dio, e a Donald Trump, per evitare che Biden diventi davvero presidente. È una sostenitrice della bizzarra teoria del complotto che ha preso il nome di QAnon. La donna è disperata perché sta guardando l’inaugurazione della nuova presidenza statunitense e per lei si tratta di un grande imbroglio, che andrebbe impedito. La pensano come lei milioni di altri cittadini statunitensi, compresi molti di quelli che lo scorso 6 gennaio hanno assaltato il Campidoglio. Ma questa strampalata teoria per cui le elezioni sarebbero state truccate non è un’idea esclusivamente americana: ci credono anche molti italiani, soprattutto quelli sostenitori di QAnon. Dire esattamente quanti siano nel ... Leggi su wired (Di sabato 23 gennaio 2021) Gli effetti del complottismomolto concreti: un video che sta girando in queste ore mostra una donna piangere disperata e chiedere aiuto a dio, e a Donald Trump, per evitare che Biden diventi davvero presidente. È una sostenitrice della bizzarra teoria del complotto che ha preso il nome di. La donna è disperata perché sta guardando l’inaugurazione della nuova presidenza statunitense e per lei si tratta di un grande imbroglio, che andrebbe impedito. La pensano come lei milioni di altri cittadini statunitensi, compresi molti di quelli che lo scorso 6 gennaio hanno assaltato il Campidoglio. Ma questa strampalata teoria per cui le elezioni sarebbero state truccate non è un’idea esclusivamente americana: ci credono anche molti, soprattutto quelli sostenitori di. Dire esattamente quanti siano nel ...

«La scuola mi ha insegnato in questi mesi ad accogliere e accettare l'incertezza, a sopravvivere alla frustrazione che nasce dal senso di impotenza, dall'impossibilità di agire e dalla constatazione c ...

Il cohousing di Barcellona. La città di un quarto d'ora, come Parigi. Gli alberi di Freetown. All'inizio della nuova campagna elettorale, il sindaco di Milano Beppe Sala racconta in un libro la città ...

