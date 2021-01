Che Italia! A Igls trionfo Rieder - Rastner: vittoria azzurra in doppio dopo 5 anni (Di sabato 23 gennaio 2021) Bella vittoria per gli azzurri Ludwig Rieder e Patrick Rastner nel doppio di Coppa del Mondo a Igls. Già primi a metà gara, Riede - Rastner hanno saputo resistere alla rimonta dei lettoni Sics - Sics, ... Leggi su gazzetta (Di sabato 23 gennaio 2021) Bellaper gli azzurri Ludwige Patrickneldi Coppa del Mondo a. Già primi a metà gara, Riede -hanno saputo resistere alla rimonta dei lettoni Sics - Sics, ...

Ultime Notizie dalla rete : Che Italia Mizzica che Italia! L'orologio da polso che racconta una storia italiana - Press Release Agenzia ANSA TikTok, il Garante spiega il blocco dell’app: “Dovevamo intervenire subito per evitare altre morti”

Dopo la tragedia di Palermo, l’Autorità per la privacy impone alla piattaforma di verificare l’età degli iscritti: un compito che finora non è riuscito a nessun social. Intanto la #Blackoutchallenge a ...

Frosinone, riecco la truffa del "soldato innamorato": due denunciati. Raggiri per 70mila euro

È conosciuta come la truffa del “soldato innamorato” e in Italia è stata messa a segno diverse volte, da nord a sud. Teatro dell’ultima messinscena ...

