Che cosa sarà concretamente questa “Netflix della cultura” (Di sabato 23 gennaio 2021) Almeno per quanto ne sappiamo: ambizioni, bilanci e potenziali problemi di ITsART, l'annunciata e discussa piattaforma voluta dal ministero Leggi su ilpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Almeno per quanto ne sappiamo: ambizioni, bilanci e potenziali problemi di ITsART, l'annunciata e discussa piattaforma voluta dal ministero

welikeduel : 'È la prima volta che l'Italia presiede il G20, un'occasione enorme di mostrare leadership. Vado ai matti quando pe… - marattin : E io che pensavo che l’errore su Rt lombardo fosse relativa all’intervallo di confidenza della stima statistica. Ma… - NicolaPorro : Guardate cosa abbiamo scoperto spulciando un po' #Twitter: #Friedman è proprio convinto che #MelaniaTrump sia una '… - Alteo13290542 : RT @pbecchi: Fatemi capite una cosa: uno fa il vaccino Pfizer e si prende la Covid-19. Non può più fare la seconda dose. Ok. Ma allora cosa… - baboskibe : @pescamelba @LaGrevia E pensa che ora le cazzate che fanno sono sotto gli occhi di tutti!! Chissà quando 'non c'era… -

Ultime Notizie dalla rete : Che cosa Zona arancione, che cosa si può fare da domani Giornale di Brescia Governo: Bettini, 'non servono transfughi ma una operazione politica'

Roma, 23 gen (Adnkronos) - L'allargamento della maggioranza ha senso se 'non mette insieme transfughi di vario tipo' ma se è 'una cosa che ...

Biden, dallo Studio Ovale scompare il pulsante rosso di Trump: ecco a cosa serviva

Scompare il pulsante rosso dalla scrivania dello studio ovale del presidente degli Stati Uniti. Questa è la prima “rivoluzione” del neo capo di Stato Usa Joe Biden. Quel ...

Roma, 23 gen (Adnkronos) - L'allargamento della maggioranza ha senso se 'non mette insieme transfughi di vario tipo' ma se è 'una cosa che ...Scompare il pulsante rosso dalla scrivania dello studio ovale del presidente degli Stati Uniti. Questa è la prima “rivoluzione” del neo capo di Stato Usa Joe Biden. Quel ...