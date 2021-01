C’è Posta per Te, Teresa non vede più sua figlia da anni: ‘Basta con questo odio’, cosa succederà? (Di domenica 24 gennaio 2021) A fare il suo ingresso nello studio di C’è Posta per Te, dopo il bellissimo attore Can Yaman, è Teresa con i suoi figli: scopriamo la storia. Un terzo appuntamento con C’è Posta per Te, bisogna ammetterlo, davvero imperdibile. Non soltanto perché gli ospiti di questa puntata sono stati davvero incredibili, ma anche perché, come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 24 gennaio 2021) A fare il suo ingresso nello studio di C’èper Te, dopo il bellissimo attore Can Yaman, ècon i suoi figli: scopriamo la storia. Un terzo appuntamento con C’èper Te, bisogna ammetterlo, davvero imperdibile. Non soltanto perché gli ospiti di questa puntata sono stati davvero incredibili, ma anche perché, come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - reportrai3 : Di fronte all’ingresso principale di Poggioreale c’è “L’Angolo della Libertà”. Il bar durante l’ultimo lockdown ri… - canoryondemo : RT @1alexbebek: Io ho bisogno di vedere Demet a c'è posta per te, sono sicura che scoppierei a piangere solo vedendo il suo nome sulla tv e… - harubbr : che triste stasera non posso vedere c’è posta per te - autoironismo : michele riodino a c’è posta per te,, i miei diritti -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia