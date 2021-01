C’è Posta Per Te anticipazioni: gli ospiti di sabato 23 gennaio (Di sabato 23 gennaio 2021) Un nuovo e attesissimo appuntamento di C’è Posta Per Te, andrà in onda questa sera dalle ore 21.30 circa su Canale 5. Maria De Filippi accoglierà nel suo studio tantissimi ospiti. Ecco tutte le anticipazioni sulla puntata di questa sera, 23 gennaio. Can Yaman ospite di Maria De Filippi Questa sera, 23 gennaio dalle ore 21.30 circa su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con C’è Posta Per Te, condotto da Maria De Filippi. Un appuntamento diventato ormai un cult per i tantissimi seguaci della regina di Mediaset, che ha preparato, ancora una volta, una ricchissima lista di ospiti per questa puntata. Chiaramente ampio spazio verrà dato alle storie di chi vuole ricongiungersi con una persona cara persa negli anni o riconquistare il suo grande ... Leggi su solonotizie24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Un nuovo e attesissimo appuntamento di C’èPer Te, andrà in onda questa sera dalle ore 21.30 circa su Canale 5. Maria De Filippi accoglierà nel suo studio tantissimi. Ecco tutte lesulla puntata di questa sera, 23. Can Yaman ospite di Maria De Filippi Questa sera, 23dalle ore 21.30 circa su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con C’èPer Te, condotto da Maria De Filippi. Un appuntamento diventato ormai un cult per i tantissimi seguaci della regina di Mediaset, che ha preparato, ancora una volta, una ricchissima lista diper questa puntata. Chiaramente ampio spazio verrà dato alle storie di chi vuole ricongiungersi con una persona cara persa negli anni o riconquistare il suo grande ...

