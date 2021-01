C’è Posta Per Te, anticipazioni 23 gennaio: tra gli ospiti Can Yaman (Di sabato 23 gennaio 2021) Sabato 23 gennaio 2021, su Canale 5 torna l’appuntamento con C’è Posta Per Te. Il people show condotto da Maria De Filippi, è giunto alla terza puntata. Sulla base degli ottimi ascolti registrati nelle prime due puntate stagionali, Maria De Filippi si appresta ad accogliere nel suo studio due nuovi ospiti d’accezione. Chi sono nello specifico? Scopriamolo insieme, andando a scoprire cosa ci dicono le nuove anticipazioni. anticipazioni C’è Posta Per Te, sabato 23 gennaio: in studio farà il suo ingresso Can Yaman Le anticipazioni della terza puntata di C’è Posta Per Te, rivelano che tra gli ospiti in studio ci sarà l’amatissimo attore turco Can Yaman, protagonista di Bitter Sweet e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 23 gennaio 2021) Sabato 232021, su Canale 5 torna l’appuntamento con C’èPer Te. Il people show condotto da Maria De Filippi, è giunto alla terza puntata. Sulla base degli ottimi ascolti registrati nelle prime due puntate stagionali, Maria De Filippi si appresta ad accogliere nel suo studio due nuovid’accezione. Chi sono nello specifico? Scopriamolo insieme, andando a scoprire cosa ci dicono le nuoveC’èPer Te, sabato 23: in studio farà il suo ingresso CanLedella terza puntata di C’èPer Te, rivelano che tra gliin studio ci sarà l’amatissimo attore turco Can, protagonista di Bitter Sweet e ...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - reportrai3 : Di fronte all’ingresso principale di Poggioreale c’è “L’Angolo della Libertà”. Il bar durante l’ultimo lockdown ri… - MariaLe94250315 : RT @MediasetTgcom24: A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - Ri_Ghetto : Oggi partiamo malissimo perché ho la sensazione che stasera a C'è posta non ci sarà la storia con gli anziani che s… - NormaSDCY_1990 : RT @canyamanitalian: Ecco la conferma che Can sarà presente nel terzo appuntamento di 'C'è posta per te' ?? Domani 23 gennaio, in prima ser… -

