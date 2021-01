C’è Posta per Te 2021: anticipazioni e ospiti della terza puntata (Di sabato 23 gennaio 2021) Questa sera, sabato 23 gennaio 2021, su Canale 5 alle ore 21,20 va in onda la terza puntata di C’è Posta per te 2021, il programma di Maria De Filippi giunto alla 24esima stagione. Il “people show” più longevo d’Italia da decenni (nel 2000 la prima puntata) è campione di ascolti e colleziona ospiti nazionali e internazionali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sulla terza puntata nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia di Covid, nelle scorse settimane sono state registrate le prime ospitate di questa nuova edizione del people show di Canale 5. Le anticipazioni della terza puntata di ... Leggi su tpi (Di sabato 23 gennaio 2021) Questa sera, sabato 23 gennaio, su Canale 5 alle ore 21,20 va in onda ladi C’èper te, il programma di Maria De Filippi giunto alla 24esima stagione. Il “people show” più longevo d’Italia da decenni (nel 2000 la prima) è campione di ascolti e collezionanazionali e internazionali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sullanel dettaglio.Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia di Covid, nelle scorse settimane sono state registrate le prime ospitate di questa nuova edizione del people show di Canale 5. Ledi ...

MediasetTgcom24 : A 'C'è Posta per Te' ospiti Can Yaman e Michele Riondino #c'èpostaperte - reportrai3 : Di fronte all’ingresso principale di Poggioreale c’è “L’Angolo della Libertà”. Il bar durante l’ultimo lockdown ri… - SabrySar : RT @Serkan_Bolat1: Tra Can a c'è posta per te è l'episodio di sçk, con Eda e Serkan che si sposano non credo di arrivare a domani #ceposta… - canemxsempre : RT @Jaki1811: Buongiorno e Buon Sabato... Se tutto va bene a stasera con copertina, divano e c'è posta per te con #CanYaman in tutto il su… - 1alexbebek : Mentre guardo Can a c'è posta per te -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Cashback e cannabis legale: ecco l'ultimo connubio scoperto Fortune Italia