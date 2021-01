Caterina Balivo torna in tv al fianco di Milly Carlucci (Di sabato 23 gennaio 2021) Il tanto atteso momento è finalmente arrivato: Caterina Balivo, dopo mesi di assenza, torna a far parte di un programma televisivo. L’annuncio arriva attraverso i suoi canali social della celebre conduttrice, dove ha dichiarato, con gioia, che sarà presente nella seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Ma in che ruolo affiancherà Milly Carlucci? Dopo l’addio a Vieni da Me, trasmissione che ha condotto con estrema professionalità ottenendo successi e grande affetto da parte del pubblico, Caterina Balivo ha preferito restare, almeno per un po’, lontano dalle telecamere. Nonostante le numerose domande e la crescente curiosità sui suoi progetti futuri e sulle sue intenzioni, la conduttrice si è presa del tempo per valutare tutte le proposte e le possibilità. Nel ... Leggi su dilei (Di sabato 23 gennaio 2021) Il tanto atteso momento è finalmente arrivato:, dopo mesi di assenza,a far parte di un programma televisivo. L’annuncio arriva attraverso i suoi canali social della celebre conduttrice, dove ha dichiarato, con gioia, che sarà presente nella seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Ma in che ruolo affiancherà? Dopo l’addio a Vieni da Me, trasmissione che ha condotto con estrema professionalità ottenendo successi e grande affetto da parte del pubblico,ha preferito restare, almeno per un po’, lontano dalle telecamere. Nonostante le numerose domande e la crescente curiosità sui suoi progetti futuri e sulle sue intenzioni, la conduttrice si è presa del tempo per valutare tutte le proposte e le possibilità. Nel ...

MondoTV241 : Caterina Balivo è la nuova giurata del Cantante Mascherato 2. #CaterinaBalivo - Mariolino_22 : Caterina Balivo nuova giudice de #IlCantanteMascherato MERAVIGLIOSO - StraNotizie : Il Cantante Mascherato, Caterina Balivo in giuria: ecco i nuovi indizi sulle maschere - ___savvy : RT @bubinoblog: Milly Carlucci ufficializza la giuria. New entry Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca. Confermati Patty Pravo, Fl… - angelofavignan : RT @bubinoblog: Milly Carlucci ufficializza la giuria. New entry Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca. Confermati Patty Pravo, Fl… -