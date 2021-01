Caterina Balivo, splendido annuncio: arriva la notizia tanto attesa (Di domenica 24 gennaio 2021) Caterina Balivo, splendido annuncio: la notizia fa impazzire i fan della conduttrice. Una notizia meravigliosa per i fan di Caterina Balivo. Dopo l’addio a Vieni da Me, la conduttrice campana ha deciso di allontanarsi per un po’ dalla tv, in attesa di nuovi impegni. Ebbene, finalmente è arrivato il momento di rivederla sul piccolo schermo. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 24 gennaio 2021): lafa impazzire i fan della conduttrice. Unameravigliosa per i fan di. Dopo l’addio a Vieni da Me, la conduttrice campana ha deciso di allontanarsi per un po’ dalla tv, indi nuovi impegni. Ebbene, finalmente èto il momento di rivederla sul piccolo schermo. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

PasqualeMarro : Bomba di fango su Giulia Salemi: ” Sai cosa diceva di Caterina Balivo?” - Andre_RSM : RT @_Alessio_88: Veronica Maya, Caterina Balivo, Eleonora Daniele ed Elisa Isoardi durante la presentazione dei palinsesti RAI di qualche a… - _Alessio_88 : Veronica Maya, Caterina Balivo, Eleonora Daniele ed Elisa Isoardi durante la presentazione dei palinsesti RAI di qu… - zazoomblog : Caterina Balivo torna in tv: è in un programma di punta di Rai Uno - #Caterina #Balivo #torna #programma… - Cosmicpolitan_ : RT @bubinoblog: Milly Carlucci ufficializza la giuria. New entry Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca. Confermati Patty Pravo, Fl… -