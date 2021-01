Casoria | apre un nuovo negozio di caffè | nonostante il Covid-19

Leggi su dailynews24

(Di sabato 23 gennaio 2021)il-19,la crisi economica e sanitaria che attanaglia il nostro paese, c’è chi decide di voler investire. Ora. In piena seconda ondata. Siamo a, in via Nazionale delle Puglie 64 (circa 150 metri dalla ‘Lidl’) dove sabato 23 gennaio 2021 è stato inaugurato ‘Il Chicco del Re’,che vende bevande, L'articolo