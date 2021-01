Caso-Lombardia, cosa è successo davvero? Le opposizioni: “Fontana riferisca in aula” (Di sabato 23 gennaio 2021) Caso-Lombardia: la cronistoria di 11 giorni nei quali lo scenario è cambiato in maniera davvero clamorosa Il giorno dopo la sconcertante vicenda relativa ai dati sulla situazione sanitaria in Regione Lombardia, che ha comportato il repentino ritorno in zona arancione, le forze di opposizione in Consiglio Regionale chiedono al Presidente Attilio Fontana di riferire in aula già nella prossima seduta, in programma martedì 26 gennaio. “Dopo gli errori nella gestione dell’emergenza, ora siamo alla confusione nella gestione dei dati che ci fa pagare il prezzo, economico e psicologico, di una settimana in zona rossa”, recita il comunicato congiunto dei capigruppo di Pd, Movimento Cinque Stelle, Lombardi Civici Europeisti, +Europa Radicali, Italia Viva e Azione. Altrettanto critica la ... Leggi su tpi (Di sabato 23 gennaio 2021): la cronistoria di 11 giorni nei quali lo scenario è cambiato in manieraclamorosa Il giorno dopo la sconcertante vicenda relativa ai dati sulla situazione sanitaria in Regione, che ha comportato il repentino ritorno in zona arancione, le forze di opposizione in Consiglio Regionale chiedono al Presidente Attiliodi riferire ingià nella prossima seduta, in programma martedì 26 gennaio. “Dopo gli errori nella gestione dell’emergenza, ora siamo alla confusione nella gestione dei dati che ci fa pagare il prezzo, economico e psicologico, di una settimana in zona rossa”, recita il comunicato congiunto dei capigruppo di Pd, Movimento Cinque Stelle, Lombardi Civici Europeisti, +Europa Radicali, Italia Viva e Azione. Altrettanto critica la ...

