Cashback a rischio | ipotesi taglio del bonus | le ultime notizie

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 23 gennaio 2021) Ilpotrebbe essere aa pochissime settimane dalla sua introduzione? Gli ultimi avvenimenti politici (crisi di Governo aperta da Matteo Renzi e premier Conte che in Senato non ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti) potrebbe mettere in serio pericolo il futuro di uno degli incentivi più discussi. Perché l’opposizione verrebbe che il Cashack fosse abolito per investire i soldi ad esso riservati in tutt’altro modo. E così, a seconda di come andranno le cose nelle prossime settimane, gli italiani potrebbero vedersi annullata la possibiità di fare acquisti con carte, bancomat e app e vedersi rimborsato il 10% delle spese effettuate. Ma quali sono lesul futuro del? Cerchiamo di fare luce su una situazione che attualmente resta complicata, proprio perché non si ...