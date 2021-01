“Cari politici, i nostri medici li avete uccisi voi: ecco tutti i tagli fatti alla sanità” (Di sabato 23 gennaio 2021) È un Enzo Iacchetti inedito e insolito quello che ha pubblicato un video che nel giro di poco tempo è diventato virale. Quello di Iacchetti è un attacco durissimo a tutta la classe politica degli ultimi anni, responsabile dello sfacelo della sanità italiana e del dramma che stiamo vivendo dallo scoppio della pandemia. Il conduttore di Striscia la Notizia fa l’elenco dei nomi dei presidenti del consiglio che si sono succeduti e che – uno dietro l’altro – hanno tagliato a più non posso sulla sanità. La colpa, ovviamente, è anche dell’Europa che non ha fatto arrivare i finanziamenti e le risorse necessarie. Ed è colpa dell’Europa anche il fatto che molti di questi tagli sono stati effettuati per rientrare nei loro diktat e nei loro vincoli che sono cappi al collo dei singoli Paesi membri. Attacca Iacchetti: “I ... Leggi su ilparagone (Di sabato 23 gennaio 2021) È un Enzo Iacchetti inedito e insolito quello che ha pubblicato un video che nel giro di poco tempo è diventato virale. Quello di Iacchetti è un attacco durissimo a tutta la classe politica degli ultimi anni, responsabile dello sfacelo dellaitaliana e del dramma che stiamo vivendo dallo scoppio della pandemia. Il conduttore di Striscia la Notizia fa l’elenco dei nomi dei presidenti del consiglio che si sono succeduti e che – uno dietro l’altro – hannoato a più non posso sulla. La colpa, ovviamente, è anche dell’Europa che non ha fatto arrivare i finanziamenti e le risorse necessarie. Ed è colpa dell’Europa anche il fatto che molti di questisono stati effettuati per rientrare nei loro diktat e nei loro vincoli che sono cappi al collo dei singoli Paesi membri. Attacca Iacchetti: “I ...

Gianmar19469739 : RT @Phastidio: Cari amici di @SkyTG24, perché imitate il cosiddetto servizio pubblico trasmettendo inutili monologhi in pillole di politici… - massimi04366044 : RT @Phastidio: Cari amici di @SkyTG24, perché imitate il cosiddetto servizio pubblico trasmettendo inutili monologhi in pillole di politici… - Raf17Pallotto : RT @Phastidio: Cari amici di @SkyTG24, perché imitate il cosiddetto servizio pubblico trasmettendo inutili monologhi in pillole di politici… - raicio : RT @Phastidio: Cari amici di @SkyTG24, perché imitate il cosiddetto servizio pubblico trasmettendo inutili monologhi in pillole di politici… - CeciliaVig : RT @Phastidio: Cari amici di @SkyTG24, perché imitate il cosiddetto servizio pubblico trasmettendo inutili monologhi in pillole di politici… -

Ultime Notizie dalla rete : Cari politici Cari adulti, cari politici, cari dirigenti, siete sicuri di quello che volete fare con la scuola? - RavennaNotizie.it ravennanotizie.it Crisi di governo, l’horror show del trasformismo politico mortifica l'Italia

Con la crisi di governo abbiamo assistito a uno spettacolo indegno del nostro Bel Paese. Tutti preoccupati di perdere la poltrona, ma nessuno per il futuro ...

Berlusconi: "Il governo è nocivo: ora Renzi vada avanti"

Silvio Berlusconi, intervistato da La Verità, sulla crisi di governo: "Va risolta con un governo di segno diverso oppure con le elezioni", Renzi?: "Non è andato fino in fondo, ma ha ancora la sua occa ...

Con la crisi di governo abbiamo assistito a uno spettacolo indegno del nostro Bel Paese. Tutti preoccupati di perdere la poltrona, ma nessuno per il futuro ...Silvio Berlusconi, intervistato da La Verità, sulla crisi di governo: "Va risolta con un governo di segno diverso oppure con le elezioni", Renzi?: "Non è andato fino in fondo, ma ha ancora la sua occa ...