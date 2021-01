Cara Bonino | aiuta gli europeisti

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 23 gennaio 2021), come ben sai, pur essendo un vecchio cattolico, mi iscrivo tra i tuoi estimatori. Ciò mi incoraggia a sottoporti una riflessione. “Più Europa” è la tua sigla e la tua bandiera. Pochi come te hanno titolo per brandirla. Posso dunque immaginare il fastidio che ti procura l’esorbitante appello che se ne fa in queste ore da parte di improvvisati e improbabili cantori dell’europeismo. In questo tempo di politica liquida e leggera, anche io, che, per ragioni generazionali, sono incline a immaginare che la politica debba in qualche modo attingere alle culture di lunga durata, provo disagio a fronte dell’appello estemporaneo e nominalistico ad esse – liberali, popolari, socialisti ….. – per venire a capo di una crisi di governo irresponsabilmente aperta per mere ragioni di potere dentro una congiuntura oggettivamente drammatica. E tuttavia, ...