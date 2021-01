Caos dati zona rossa Lombardia. Fontana: 'Sono indignato, notizie false sulla regione' (Di sabato 23 gennaio 2021) 'Oggi Sono veramente indignato per quello che sto leggendo sui giornali e per le false notizie offensive sulla Lombardia e le persone che lavorano per la Lombardia. È stata fatta una rappresentazione ... Leggi su leggo (Di sabato 23 gennaio 2021) 'Oggiveramenteper quello che sto leggendo sui giornali e per leoffensivee le persone che lavorano per la. È stata fatta una rappresentazione ...

CottarelliCPI : La protesta di #IoApro non raccoglie molte adesioni. Per fortuna: le regole vanno rispettate, altrimenti è il caos.… - Favollo2 : #Lombardia. È caos dati. #Fontana #RegioneLombardia #Regione - webecodibergamo : Caos dati e polemiche su zona rossa Fontana e Moratti in diretta dopo le 17.30 qui - RudiGhedini : RT @Ruffino_Lorenzo: Avrebbero dovuto togliere il controllo della gestione dei dati alle regioni da mesi, in particolar modo quando da ques… - Marilen36113366 : Vergognosa la posizione della Lombardia. Chiude le scuole quando si potevano aprire invocando la zona rossa, comun… -