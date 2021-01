Can Yaman: protagonista della serie de “Le fate ignoranti” di Ferzan Ozpetek – FOTO (Di sabato 23 gennaio 2021) Can Yaman è il personaggio del momento, è l’attore turco più amato e seguito. L’attore deve il suo successo in Italia soprattutto alla serie Erkenci Kus venduta in Italia con il titolo di Daydreamer – Le ali del sogno. Dal momento in cui la serie televisiva è andata in onda in Italia il successo di Can è letteralmente esploso. Le novità in arrivo per Can Yaman sono tantissime e sarà spesso protagonista anche in Italia. Questa sera, sabato 23 gennaio, lo vedremo protagonista della terza puntata di C’è Posta per te a partire dalle 21:15. Inoltre ben presto in televisione passeranno gli spot realizzati per la pasta De Cecco con protagonista Can Yaman e Claudia Gerini. Ancora il bell’attore turco sarà Sandokan nella nuova ... Leggi su giornal (Di sabato 23 gennaio 2021) Canè il personaggio del momento, è l’attore turco più amato e seguito. L’attore deve il suo successo in Italia soprattutto allaErkenci Kus venduta in Italia con il titolo di Daydreamer – Le ali del sogno. Dal momento in cui latelevisiva è andata in onda in Italia il successo di Can è letteralmente esploso. Le novità in arrivo per Cansono tantissime e sarà spessoanche in Italia. Questa sera, sabato 23 gennaio, lo vedremoterza puntata di C’è Posta per te a partire dalle 21:15. Inoltre ben presto in televisione passeranno gli spot realizzati per la pasta De Cecco conCane Claudia Gerini. Ancora il bell’attore turco sarà Sandokan nella nuova ...

