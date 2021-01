Camorra | il figlio del boss si autoaccusa dell’omicidio e fa i nomi del killer | quattro arresti

Leggi su anteprima24

(Di sabato 23 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata notificata dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta aesponenti del clan dei Casalesi, per l’omicidio avvenuto nel 2010, a Villa di Briano (Ce), dell’appartenente al clan Crescenzo Laiso. Destinatari delle misure, emesse dal Gip del tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha coordinato l’indagine, sono Mario Iavarazzo, 46 anni, attualmente collaboratore di giustizia, già da tempo ai domiciliari, Mirko Ponticelli, 35 anni, e Nicola Della Corte di 50, entrambi già detenuti rispettivamente a Saluzzo (Cn) e Sulmona (Aq), e Bartolomeo Cacciapuoti, 38 anni, unico libero dei. Determinanti per lo sviluppo dell’inchiesta, le dichiarazionitorie di Nicola Schiavone, ...