Calciomercato Torino, Sanabria e Fernandes nel mirino: le ultime (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Calciomercato del Torino s’infiamma dopo il pareggio in rimonta, dopo essere andati sotto di due reti, conquistato sul campo del Benevento di Filippo Inzaghi. Davide Nicola, infatti, potrebbe beneficiare di due acquisti in questa sessione invernale deputata alle trattative. Secondo le ultime voci, infatti, i granata sarebbero pronti a chiudere per Antonio Sanabria e Gedson Fernandes. Due pedine per puntare con estrema fiducia alla salvezza dopo l’esonero di Marco Giampaolo. Sanabria e Fernandes: due situazioni diverse Le strade di Davide Nicola e Antonio Sanabria sono destinate, molto probabilmente, a ricontrarsi. I due hanno lavorato insieme a Genova, sponda rossoblù, e potrebbero tornare a farlo al Torino. Secondo Sky Sport, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Ildels’infiamma dopo il pareggio in rimonta, dopo essere andati sotto di due reti, conquistato sul campo del Benevento di Filippo Inzaghi. Davide Nicola, infatti, potrebbe beneficiare di due acquisti in questa sessione invernale deputata alle trattative. Secondo levoci, infatti, i granata sarebbero pronti a chiudere per Antonioe Gedson. Due pedine per puntare con estrema fiducia alla salvezza dopo l’esonero di Marco Giampaolo.: due situazioni diverse Le strade di Davide Nicola e Antoniosono destinate, molto probabilmente, a ricontrarsi. I due hanno lavorato insieme a Genova, sponda rossoblù, e potrebbero tornare a farlo al. Secondo Sky Sport, ...

