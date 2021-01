Calciomercato – Napoli-De Paul | l’Udinese fissa il prezzo dell’argentino

DiMarzio : #Udinese, arriva #Llorente: accordo con il #Napoli e ok del giocatore - DiMarzio : #Milik - #Marsiglia: siamo alle firme - DiMarzio : #Calciomercato | #Milik al #Marsiglia, domani potrebbe essere il giorno della chiusura: accordi sempre più definiti - enciro59 : RT @cmdotcom: Padovan: il #Napoli vincerà la #Supercoppa italiana contro la #Juve peggiore dai tempi di #Delneri #JuveNapoli - MarzianoAnsioso : RT @cmdotcom: Padovan: il #Napoli vincerà la #Supercoppa italiana contro la #Juve peggiore dai tempi di #Delneri #JuveNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

Sport Fanpage

La Fiorentina batte 2-1 il Crotone: tre punti importanti per risalire in classifica. Dopo il tremendo 0-6 in casa del Napoli, la Fiorentina si riscatta e batte il Crotone per 2-1 nell'ultima giornata ...La Fiorentina reagisce alle sei sberle di Napoli e conquista tre punti importanti per allontanare la zona retrocessione. Nello scontro salvezza con il fanalino di coda Crotone, gli uomini di Prandelli ...