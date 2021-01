Calciomercato Manchester United | è rebus Facundo Pellistri | Solskjaer vorrebbe trattenerlo | ma il suo agente

Leggi su mediagol

(Di sabato 23 gennaio 2021) Le ultime indiscrezioni diarrivano dalla Premier League.Inter Miami, Phil Neville è il nuovo tecnico: l’exguiderà Higuain in MLSè un giovane calciatore uruguaiano, ala offensiva del. Il diciannovenne si è trasferito nel corso di quest'estate nei Red Devils, dopo aver convinto tutti la scorsa stagione con la maglia del Peñarol, società calcistica di Montevideo in Uruguay. Ilperò sta nel fatto che il giovane jolly offensivo non ha trovato spazio alla corte del tecnico, in questa prima parte della stagione., Rio Ferdinand: “e i ragazzi stanno facendo bene, ma devono stare ...