Calciomercato Lazio, obiettivo Todibo per la difesa: i dettagli (Di sabato 23 gennaio 2021) La Lazio starebbe valutando l’arrivo di Jean-Clair Todibo: il difensore classe 1999 di proprietà del Barcellona potrebbe arrivare in prestito La Lazio pensa a Jean Clair Todibo. È un under 22, il che consentirebbe l’inserimento in lista senza escludere nessuno; ma soprattutto è in cerca di una piazza in cui rilanciarsi, dopo l’esperienza poco esaltante al Benfica segnata dalla poca continuità. La Lazio potrebbe rilevarne il prestito Come ricorda Il Corriere dello Sport, il suo cartellino è del Barcellona che potrebbe cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. I dettagli SU LazioNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 gennaio 2021) Lastarebbe valutando l’arrivo di Jean-Clair: il difensore classe 1999 di proprietà del Barcellona potrebbe arrivare in prestito Lapensa a Jean Clair. È un under 22, il che consentirebbe l’inserimento in lista senza escludere nessuno; ma soprattutto è in cerca di una piazza in cui rilanciarsi, dopo l’esperienza poco esaltante al Benfica segnata dalla poca continuità. Lapotrebbe rilevarne il prestito Come ricorda Il Corriere dello Sport, il suo cartellino è del Barcellona che potrebbe cederlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. ISUNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

