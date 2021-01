Calciomercato Juve, Ronaldo rifiuta una mega offerta a sorpresa (Di sabato 23 gennaio 2021) Calciomercato Juve, colpo di scena clamoroso: Cristiano Ronaldo ha rifiutato una super proposta inaspettata. Ecco il retroscena bomba. Cristiano Ronaldo dice ‘no’ all’Arabia Saudita. E non per un’offerta da calciatore. Come infatti svela il Telegraph, il fenomeno portoghese ha gentilmente declinato una proposta dal Medio Oriente non per scendere in campo ma per essere il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 23 gennaio 2021), colpo di scena clamoroso: Cristianohato una super proposta inaspettata. Ecco il retroscena bomba. Cristianodice ‘no’ all’Arabia Saudita. E non per un’da calciatore. Come infatti svela il Telegraph, il fenomeno portoghese ha gentilmente declinato una proposta dal Medio Oriente non per scendere in campo ma per essere il L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : Da #Dragusin a #Cacace: il punto sul #calciomercato della #Juventus - DiMarzio : Da #Scamacca a #Giroud: la #Juve lavora ancora sull'attaccante - BBilanShit : RT @AlfonsoTax2: Vi assicuro che l'articolo è più imbarazzante della premessa ?? #Barella descritto dal grande @fabriziobocca1 #LaRepubblic… - sportli26181512 : Reynolds e la Juve, è finita: perché non si è chiusa l'operazione, la Roma lo aspetta: Bryan Reynolds non andrà all… - cmdotcom : #Reynolds e la #Juve, è finita: perché non si è chiusa l'operazione, la #Roma lo aspetta -