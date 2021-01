Calciomercato: El Shaarawy subito positivo, saltano le visite mediche (Di sabato 23 gennaio 2021) subito un intoppo riguardo al ritorno dell’attaccante italiano alla Roma. positivo al covid, bisognerà attendere per le visite mediche. Papu Gomez (Facebook)Il Papu Gomez saluta tutti e se ne va. Sperando non ci siano eventuali intoppi di percorso, il calciatore è ormai pronto ad abbracciare i colori del Siviglia e la Liga. Niente più Atalanta, niente più Bergamo, almeno per questioni calcistiche, perchè si sa, il calciatore e la sua famiglia sono molto legati al territorio, tanto da aver aperto in città una serie di attività. La rottura era ormai insanabile, l’addio di fatto annunciato, si conclude, salvo ripensamenti finali, una bella storia d’amore. A Roma sponda giallorossa, si complica da subito il ritorno del faraone El Sharaawy. positivo al covid, il ... Leggi su chenews (Di sabato 23 gennaio 2021)un intoppo riguardo al ritorno dell’attaccante italiano alla Roma.al covid, bisognerà attendere per le. Papu Gomez (Facebook)Il Papu Gomez saluta tutti e se ne va. Sperando non ci siano eventuali intoppi di percorso, il calciatore è ormai pronto ad abbracciare i colori del Siviglia e la Liga. Niente più Atalanta, niente più Bergamo, almeno per questioni calcistiche, perchè si sa, il calciatore e la sua famiglia sono molto legati al territorio, tanto da aver aperto in città una serie di attività. La rottura era ormai insanabile, l’addio di fatto annunciato, si conclude, salvo ripensamenti finali, una bella storia d’amore. A Roma sponda giallorossa, si complica dail ritorno del faraone El Sharaawy.al covid, il ...

DiMarzio : #ElShaarawy torna alla #ASRoma: giocatore già in città e domani le visite mediche - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO EL SHAARAWY A ROMA, DOMANI LE VISITE MEDICHE #SkyCalciomercato #Calciomercato #SkySport… - lillydessi : Calciomercato, da El Shaarawy a Llorente: le prossime ufficialità - - calciomercatoit : ?? #Roma, il capitano #Pellegrini: “L’abbraccio non era tra me e #Fonseca” ?? #CMITmercato - PianetaMilan : #Calciomercato #Roma - #ElShaarawy positivo al #coronavirus | News -