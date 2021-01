Calciomercato Benevento, si tratta per Eder: le ultime (Di sabato 23 gennaio 2021) Continua incessante il lavoro del Benevento alla ricerca di un colpo in attacco che possa fare la differenza. Alla luce delle difficoltà legate all’arrivo di Pinamonti, che sembra sempre più blindato all’Inter, la dirigenza sannita si starebbe guardando intorno. Nel mirino, al momento, ci sarebbe Eder, sul quale però è forte anche l’interesse di Udinese e Parma. Nel caso in cui non riuscisse ad arrivare all’attaccante attualmente in forza allo Jiangsu Suning, il Benevento potrebbe puntare su Zaza o Lasagna. Contatti per Eder, ma c’è da battere Udinese e Parma Il Benevento di Inzaghi continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un attaccante. Nel mirino resta sempre Andrea Pinamonti, ma la dirigenza sannita tiene gli occhi ben aperti, date le ultime difficoltà nel trovare ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 23 gennaio 2021) Continua incessante il lavoro delalla ricerca di un colpo in attacco che possa fare la differenza. Alla luce delle difficoltà legate all’arrivo di Pinamonti, che sembra sempre più blindato all’Inter, la dirigenza sannita si starebbe guardando intorno. Nel mirino, al momento, ci sarebbe, sul quale però è forte anche l’interesse di Udinese e Parma. Nel caso in cui non riuscisse ad arrivare all’attaccante attualmente in forza allo Jiangsu Suning, ilpotrebbe puntare su Zaza o Lasagna. Contatti per, ma c’è da battere Udinese e Parma Ildi Inzaghi continua a muoversi sul mercato alla ricerca di un attaccante. Nel mirino resta sempre Andrea Pinamonti, ma la dirigenza sannita tiene gli occhi ben aperti, date ledifficoltà nel trovare ...

