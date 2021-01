Bundesliga | il Lipsia cade a Magonza Leverkusen ko senza Schick

(Di sabato 23 gennaio 2021)(Germania) - All' Opel Arena diilperde 3 - 2 contro il Mainz penultimo in classifica: la squadra della Red Bull passa in vantaggio due volte nel primo tempo, al 15' con l'...

Vittoria a sorpresa del Mainz in casa con il Lipsia per 3-2 nella diciottesima giornata della Bundesliga. A decidere il match le reti di Niakhate (doppietta) e Barreiro, inutili per la formazione di ...Nagelsmann perde contatto dalla vetta mentre un gol di Baku condanna il Bayer e regala la vittoria al Wolfsburg. L'Eintracht trascinato da André Silva batte l'Arminia, ok Augusta e Friburgo ...