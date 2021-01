Braccio di ferro Fontana - Speranza | il governatore | Chiederemo i danni Il ministro | Dati errati poi rettificati

(Di sabato 23 gennaio 2021) "Sono indignato da quello che leggo e dalle false notizie offensive per la Lombardia e per le persone che ci lavorano". Il, che ha firmato la nuova ordinanza per mettere la ...

Agenzia_Ansa : Braccio di ferro tra @FontanaPres e il ministro @robersperanza . 'Chiederemo risarcimenti' dice il governatore del… - ItaliaViva : Il punto vero della fiducia non è il braccio di ferro tra Renzi e Conte, ma se prevale il rispetto della Costituzio… - krlunk : RT @Agenzia_Ansa: Braccio di ferro tra @FontanaPres e il ministro @robersperanza . 'Chiederemo risarcimenti' dice il governatore della #Lo… - a70199617 : #SCOMMETTO CHE ALLA FINE DIRÀ È STATO GALLERA!!!! Braccio di ferro Fontana-Speranza, il governatore: 'Chiederemo i… - Anubi_Inpw : RT @Agenzia_Ansa: Braccio di ferro tra @FontanaPres e il ministro @robersperanza . 'Chiederemo risarcimenti' dice il governatore della #Lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Braccio ferro

Sky Tg24

(AGR) di Pino Rampolla “E’ un appuntamento al quale non riesco a mancare. Il mare in burrasca è un evento conosciuto per un borgo [...] ...Van der Poel ha attaccato già nel corso del secondo giro e solo Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) ha provato a tenere la sua ruota. Terzo posto per un Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bing ...