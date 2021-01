Borsellino | Gratteri e la nuova questione morale

(Di sabato 23 gennaio 2021) In un brano di un recente libro di Emanuele Macaluso (“Comunisti e riformisti. Togliatti e la via italiana al socialismo”, Feltrinelli) ripreso ieri dal Foglio, si spiega che, nella sinistra postcomunista, laposta da Enrico Berlinguer finì con l’intrecciarsi, disastrosamente, con il giustizialismo. C’è un passaggio brusco e splendidamente esaustivo: “Il ruolo assegnato da tutti i dirigenti del Pds/Ds/Ulivo/Pd a un politicante come Antonio Di Pietro, al suo partito personale e clientelare, è stato solo un segnale della deriva del centrosinistra al governo e all’opposizione”. Ricordo quando nel 1997 l’ex giustiziere di Mani pulite si candidò al Senato nel Mugello, e Giuliano Ferrara ne raccolse la sfida, per ragioni così profondamente politiche che naturalmente il centrosinistra le scansò. Il risultato paradossale è che l’ex comunista ...

Lo dico perché in questi giorni succedono cose straordinarie, accompagnate da un altrettanto straordinario far finta di niente. Sono uscite, per esempio, le motivazioni della sentenza del Borsellino q ...Per il maxiprocesso alla 'ndrangheta costruita a tempo record e in piena pandemia una aula bunker hi tech. Ecco com'è ...