Borja Mayoral: "Partita incredibile, la Roma è unita per raggiungere gli obiettivi" (Di sabato 23 gennaio 2021) Roma - La Roma soffre ma vince. Una Partita da cardiopalma per la squadra giallorossa che è riuscita a battere lo Spezia 4 - 3 al 92' grazie al gol di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso (... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 23 gennaio 2021)- Lasoffre ma vince. Unada cardiopalma per la squadra giallorossa che è riuscita a battere lo Spezia 4 - 3 al 92' grazie al gol di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso (...

OfficialASRoma : Fine primo tempo. Dopo il vantaggio di @Mayoral_Borja arriva il pareggio di Piccoli #RomaSpezia ?? #ASRoma - OptaPaolo : 5/4 - Borja #Mayoral ha segnato cinque gol in quattro presenze da titolare in Serie A; quattro di questi sono stati… - Mayoral_Borja : ?? Coppa Italia ?? Spezia Calcio ?? Stadio Olimpico ??? Tuesday, January 19th ?21:15 #?? #ASRoma DAJE! #RomaSpezia ?????? - corgiallorosso : #BorjaMayoral: “Abbiamo lottato e vinto” - 5b2f7a9c69d1472 : @OfficialASRoma @Mayoral_Borja Così me fanno morì.. -