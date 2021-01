Boris Johnson | Annuncio shock del premier inglese sul Covid

(Di sabato 23 gennaio 2021) Nella conferenza stampa, che si è tenuta ieri a Downing Street, il, ha annunciato che la variantedel, risulta essere più contagiosa e anche più mortale. Non sono buone le notizie che giungono dall’altra parte della Manica, secondo alcuni studi da parte degli scienziati e in base alle prime L'articolo Curiosauro.

Da lunedì si riunisce per 5 giorni l’Ema, l’agenzia europea dei medicinali, che il 29 gennaio dovrebbe dare l’autorizzazione per un nuovo vaccino, quello di AstraZeneca. Ma l’angoscia per le nuove var ...La variante inglese del Covid non è solo più contagiosa ma, stando agli ultimi dati elaborati dagli esperti, potrebbe essere anche più mortale.