Bonus assunzioni IO Lavoro | le domande vanno inviate entro fine gennaio

Leggi su ultimora.news

(Di sabato 23 gennaio 2021) IlIOè un'agevolazione contributiva che è stata introdotta da ANPAL per incentivare lea tempo indeterminato nel corso del 2020. L'obiettivo di questo incentivo è proprio quello di incoraggiare le aziende ad assumere nuovi dipendenti con un contratto indeterminato. Ilè stato prorogato fino al 312021 e per tale motivo i datori dihanno tempo fino amese per inviare le. L'incentivo contributivo, la cui gestione è stata affidata all'INPS, è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore escludendo i premi e anche i contributi dovuti all'INAIL. Il massimo importo annuo è di 8.060 euro per un totale di 12 mensilità....