Bollettino Coronavirus Protezione Civile 23 gennaio: i dati ufficiali (Di sabato 23 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Coronavirus - La Protezione Civile ha emesso il Bollettino ufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio del Coronavirus Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 23 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Laha emesso ilufficiale sulla situazione della diffusione e del contagio delPianeta Milan.

CorriereCitta : #Coronavirus, oggi nel #Lazio 1.297 nuovi casi, calano le terapie intensive. Ecco il bollettino delle Asl - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino di oggi. La situazione in #Campania - fmazzoni7 : RT @RaiNews: I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - Dome689 : RT @Open_gol: ?? Il totale delle vittime in Lombardia dall'inizio dell'emergenza è di quasi 27mila persone - PaoloMadonnaDF : Bollettino del 23/01/2021: corsa a dieci – Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Campania, Veneto, Puglia, Pie… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Coronavirus oggi: bollettino contagi Covid 23 gennaio. Dati Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Coronavirus Liguria, 298 casi e 17 morti ma 15 riferiti al 2020

È in corso una verifica dei flussi sui decessi, solo due negli ultimi giorni. ospedalizzati in calo di 20 unità ma terapie intensive in aumento di 4 ...

Bollettino Coronavirus Italia, oggi 13.331 contagi e 488 morti per Covid: i dati di sabato 23 gennaio

Sono 13.331 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 286.332 test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. È quanto emerge dal bollettino di oggi, ...

È in corso una verifica dei flussi sui decessi, solo due negli ultimi giorni. ospedalizzati in calo di 20 unità ma terapie intensive in aumento di 4 ...Sono 13.331 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di 286.332 test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. È quanto emerge dal bollettino di oggi, ...