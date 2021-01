Bollettino Coronavirus del 23 Gennaio 2021 (Di sabato 23 gennaio 2021) In data 23 Gennaio l’incremento nazionale dei casi è +0,54% (ieri +0,56%) con 2.455.185 contagiati totali, 1.871.189 dimissioni/guarigioni (+16.062) e 85.162 deceduti (+488); 498.834 infezioni in corso (-3.219). Ricoverati con sintomi -288 (21.403); terapie intensive -4 (2.386) con 174 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 286.331 tamponi totali (ieri 264.728) di cui 151.149 molecolari (ieri 149.692) e 135.182 test rapidi (ieri 115.036 ) con 87.519 casi testati (ieri 82.194); 13.331 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,65% (ieri 5,14% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 15,23% (ieri 16,58%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.535; Emilia Romagna 1.310; Lazio 1.297; Sicilia 1.158; Campania 1.150; Veneto 1.030; Puglia 1.023. In Lombardia curva +0,29% (ieri +0,37%) con 31.809 tamponi totali (ieri 34.056) di cui 23.512 ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 23 gennaio 2021) In data 23l’incremento nazionale dei casi è +0,54% (ieri +0,56%) con 2.455.185 contagiati totali, 1.871.189 dimissioni/guarigioni (+16.062) e 85.162 deceduti (+488); 498.834 infezioni in corso (-3.219). Ricoverati con sintomi -288 (21.403); terapie intensive -4 (2.386) con 174 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 286.331 tamponi totali (ieri 264.728) di cui 151.149 molecolari (ieri 149.692) e 135.182 test rapidi (ieri 115.036 ) con 87.519 casi testati (ieri 82.194); 13.331 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,65% (ieri 5,14% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 15,23% (ieri 16,58%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.535; Emilia Romagna 1.310; Lazio 1.297; Sicilia 1.158; Campania 1.150; Veneto 1.030; Puglia 1.023. In Lombardia curva +0,29% (ieri +0,37%) con 31.809 tamponi totali (ieri 34.056) di cui 23.512 ...

RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 23 gennaio: 13.331 nuovi casi e 488 morti - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi, 23 gennaio: 13.331 nuovi casi e 488 morti - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 23 gennaio 2021: 13.331 nuovi casi e 488 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - Anguill_S_Italy : Sabato 23 gennaio 2021 Coronavirus: 13.331 nuovi casi con 286.331 tamponi e 488 vittime nelle ultime 24 ore in Ital… -