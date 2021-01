Blocco di TikTok dal Garante della Privacy: cosa sta succedendo (Di sabato 23 gennaio 2021) Il Garante della Privacy per la protezione dei dati personali ha disposto il Blocco di TikTok in Italia a seguito del caso della bambina di 10 anni trovata morta a Palermo dopo aver partecipato all’ennesima Challenge, le classiche sfide più o meno pericolose che si susseguono sui social network a caccia di like. cosa è L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 23 gennaio 2021) Ilper la protezione dei dati personali ha disposto ildiin Italia a seguito del casobambina di 10 anni trovata morta a Palermo dopo aver partecipato all’ennesima Challenge, le classiche sfide più o meno pericolose che si susseguono sui social network a caccia di like.è L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Agenzia_Ansa : Garante della privacy dispone il blocco di #TikTok dopo il caso della bimba di Palermo #ANSA - ilpost : Il Garante della privacy ha disposto il blocco immediato di TikTok per gli utenti per cui non è stata accertata l’e… - Corriere : TikTok, dopo la bambina morta a Palermo il Garante della privacy dispone il blocco del social - fedesene : RT @martinapennisi: TikTok, il #GarantePrivacy e il caso di Palermo: cos’è successo, cosa sappiamo e cosa non sappiamo - mariadmarzano : RT @LaStampa: TikTok, il Garante spiega il blocco dell’app: “Dovevamo intervenire subito per evitare altre morti” -