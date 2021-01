Bimba morta per sfida su TikTok: il drammatico racconto del papà (Di sabato 23 gennaio 2021) Alfie Borromeo Ha sconvolto l’Italia la morte a Palermo di Antonella. una bambina di 10 anni, che si sarebbe legata una cintura alla gola per partecipare a una prova di soffocamento estremo sul social network TikTok. Il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso nelle scorse ore il blocco immediato per TikTok “dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Il padre della Bimba, Angelo Sicomero, ha rilasciato alcune dichiarazioni al ‘Corriere della Sera’ dopo l’intervento di espianto degli organi della figlia. Le sue parole: “Abbiamo deciso di dire sì alla donazione perché nostra figlia avrebbe detto ‘Sì, fatelo’. Era una bambina generosa. Visto che non potevamo averla più con noi, abbiamo ritenuto giusto aiutare altri bambini”. Poi ha aggiunto: ... Leggi su improntaunika (Di sabato 23 gennaio 2021) Alfie Borromeo Ha sconvolto l’Italia la morte a Palermo di Antonella. una bambina di 10 anni, che si sarebbe legata una cintura alla gola per partecipare a una prova di soffocamento estremo sul social network. Il Garante per la protezione dei dati personali ha deciso nelle scorse ore il blocco immediato per“dell’uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica”. Il padre della, Angelo Sicomero, ha rilasciato alcune dichiarazioni al ‘Corriere della Sera’ dopo l’intervento di espianto degli organi della figlia. Le sue parole: “Abbiamo deciso di dire sì alla donazione perché nostra figlia avrebbe detto ‘Sì, fatelo’. Era una bambina generosa. Visto che non potevamo averla più con noi, abbiamo ritenuto giusto aiutare altri bambini”. Poi ha aggiunto: ...

