Bimba morta per la sfida su Tik Tok, il padre: “Temo che qualcuno l’abbia contattata” (Di sabato 23 gennaio 2021) Una tragedia che non trova ancora una spiegazione, a parte l’assurda sfida social che avrebbe portato alla morte di Antonella Sicomero, 10 anni. Il Garante della Privacy ha disposto il momentaneo blocco di Tik Tok, popolare social cinese per la condivisione di video, laddove non ci siano certezze in merito all’età degli utilizzatori. La decisione, presa sull’onda emotiva dell’accaduto, non basta però a dare un senso a quanto successo. Il padre di Antonella: “Voleva essere la regina di Tik Tok” Antonella amava i social, che alla fine le sono costati la sua giovane vita. “Voleva essere la regina, la star di TikTok e c’è riuscita. È finita proprio come voleva lei“, commenta a La Repubblica il padre, Angelo Sicomero, 33 anni. Impossibile fermare la bambina di soli 10 anni, nativa digitale, perfettamente in grado di scaricare ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 23 gennaio 2021) Una tragedia che non trova ancora una spiegazione, a parte l’assurdasocial che avrebbe portato alla morte di Antonella Sicomero, 10 anni. Il Garante della Privacy ha disposto il momentaneo blocco di Tik Tok, popolare social cinese per la condivisione di video, laddove non ci siano certezze in merito all’età degli utilizzatori. La decisione, presa sull’onda emotiva dell’accaduto, non basta però a dare un senso a quanto successo. Ildi Antonella: “Voleva essere la regina di Tik Tok” Antonella amava i social, che alla fine le sono costati la sua giovane vita. “Voleva essere la regina, la star di TikTok e c’è riuscita. È finita proprio come voleva lei“, commenta a La Repubblica il, Angelo Sicomero, 33 anni. Impossibile fermare la bambina di soli 10 anni, nativa digitale, perfettamente in grado di scaricare ...

Agenzia_Ansa : Bimba morta a Palermo per la sfida social, il Garante blocca #TikTok #ANSA - mante : Comepurtroppo avviene spesso in questi casi nella terribile vicenda della bimba morta a Palermo ieri praticamente t… - fanpage : “Voleva essere la regina, la star di TikTok e c’è riuscita. È finita proprio come voleva lei”. La drammatica testim… - MarioGuglielmi : Bimba di 10 anni morta per asfissia a Palermo, donati gli organi: Un rene salverà un piccolo paziente del Gaslini - Rivierapress24 : Bimba di 10 anni morta per asfissia a Palermo, donati gli organi: Un rene salverà un piccolo paziente del Gaslini -