Bican e Pelé? Ronaldo intanto supera se stesso: mai così prolifico alla Juve (Di sabato 23 gennaio 2021) Avendo presente il personaggio, non lo fermerà di certo vedere il traguardo spostarsi sempre un po' più in là. Succede che Cristiano Ronaldo a quota 760 gol segnati in carriera, con la rete al Napoli ... Leggi su gazzetta (Di sabato 23 gennaio 2021) Avendo presente il personaggio, non lo fermerà di certo vedere il traguardo spostarsi sempre un po' più in là. Succede che Cristianoa quota 760 gol segnati in carriera, con la rete al Napoli ...

sportli26181512 : Bican e Pelé? Ronaldo intanto supera se stesso: mai così prolifico alla Juve: Bican e Pelé? Ronaldo intanto supera… - Gazzetta_it : #Bican e #Pelé? #Ronaldo intanto supera se stesso: mai così prolifico alla #Juve - JuveSicilianDoc : RT @La_Bianconera: 760 gol, e ok... ma chi sta capendo qualcosa sulla classifica marcatori all time è bravo!?? Per alcuni deve ancora supera… - threebwstars : RT @La_Bianconera: 760 gol, e ok... ma chi sta capendo qualcosa sulla classifica marcatori all time è bravo!?? Per alcuni deve ancora supera… - cosimosimone2 : RT @La_Bianconera: 760 gol, e ok... ma chi sta capendo qualcosa sulla classifica marcatori all time è bravo!?? Per alcuni deve ancora supera… -